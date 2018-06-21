Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletin 24 Haziran'da manipülasyonlara, algı operasyonlarına yenilmeyeceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda Cumhurbaşkanı seçileceğini" ifade ederek, "Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu da sağlayacak" dedi.
Mustafa Destici, Ankara Demetevler'de AK Parti 3'üncü bölge milletvekili adayı Tuna Koç ile beraber Cumhur İttifakı Birlik Şöleni'ne katıldı. İsmail Türüt konseri öncesi halka seslenen Destici, devletin birinci önceliğinin terörle mücadele olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"PKK bir terör örgütüdür ve PKK neyse HDP odur. Kim ki HDP'yi meşru görürse PKK'yı meşru görmüş olur. Çünkü bu terör örgütünün bir dağ kadrosu vardır, bir şehir kadrosu vardır. Belediyede vardır, basında vardır, Meclis'te vardır. Suriye, Irak, Brüksel, Amerika kolu vardır. Bunların hepsi PKK'dır. Onun için Murat Karayılan neyse Cemal Bayık neyse Duran Kalkan, Abdullah Öcalan neyse Salih Müslüm neyse Selahattin Demirtaş odur. Kim ki Selahattin Demirtaş'a özgürlük derse, kim ki onun ayağına giderse PKK'nın ayağına gitmiş olur, örgüt elemanı için özgürlük istemiş olur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bizim siyasetçilerimiz oy almak ya da ikinci tur hesabıyla HDP'nin, PKK'nın desteğini almak için bunu yapıyorlarsa yazık. Bu yaklaşım Kürt kökenli vatandaşları terör örgütünün kucağına iter."
"TÜRKİYE'DE SEÇİMLER GÜVENLİ YAPILIYOR, KİM NE DERSE DESİN"
DHA'nın aktardığına göre, Destici, yeni sistemin güçlü meclis, güçlü yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı getireceğini ifade ederek, "Tek adamlık gelecek, meclis önemini kaybedecek diyen ve İttifak Yasası'nı eleştiren muhalefet şimdi ittifaka sarıldı. Seçim güvenliği için de doğruyu söylemiyorlar. PKK için getirilen düzenlemelere de karşı çıktılar ama bugün gözüktü ki bu düzenlemeler gerekliydi. Türkiye'de seçimler güvenli yapılıyor, kim ne derse desin. O tür algılara da inanmayın. Sandığın başında 15 adam var. Siz de oy kullanmaya gittiğinizde görüyorsunuz, 15 adamın olduğu yerde hile olur mu? Bu adamların hepsi mi sahte? Hepsi mi satılmış? Bu vatandaşa da hakarettir, sandık görevlisine de, sandık başkanına da, her şeyden önce insana hakarettir. Biz bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.
Meclise girdiklerinde önce inşaat işçilerinin emeklilik, işsizlik maaşı gibi meselelerini gündeme taşıyacaklarını da anlatan Destici, "Nerede bir mağduriyet varsa onların sesi olacağız" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.