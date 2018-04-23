MHP Lideri Devlet Bahçeli 23 Nisan Resepsyonu'nda açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli’ye 23 Nisan resepsiyonunda İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı sorulunca "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP gerginlik yaratmak için gelmiş. 15 vekilden vazgeçenler 10 dakika niye sabredemiyor?" diye konuştu.

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