Ankara'da vahşice katledilen Eylül ile ilgili toplumun her kesiminden tepkiler yükselmeye devam ediyor. Sanat, spor ve s,yaset dünyasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan da bir açıklama geldi. Erbaş bir ayet ile durumu anlatırken ailelere uyarılarda bulundu, yaşanan vahşeti kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklaması şöyle:

"Kaybolan, kaçırılan, acımasızca öldürülen haberlerinin gündemi kararttığı bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef Ankara Polatlı'da bir yavrumuz vahşice katledildi. Bir kez daha insanlığın, vicdanın, merhametin toprağa gömüldüğüne şahit olduk. Yine yüreklerimiz parçalandı. Bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adalet mutlaka tecelli edecektir. Biz inanıyoruz ki herkes, çağının şahidi ve sorumlusu olarak, iyiliği, emaneti, adaleti ayakta tutma ve kötülükleri bertaraf etme adına yapıp, yapmadıklarından ahirette hesaba çekilecektir. Ancak bütün zalimlerin yaptıklarından hesaba çekileceği mahşer gününde;

'Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman' (Tekvîr, 81/8-9) elbette caniler elim bir azaba çarptırılacaktır.

Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi, çocukların maddi ve manevi anlamda her türlü tehlike, istismar ve şiddetten koruması için seferber olmaya davet ediyorum. Başta ailesi olmak üzere, vicdanı sızlayan herkese başsağlığı diliyor, aziz milletimizin hiçbir ferdinin bir daha böyle acılar yaşamamasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum."