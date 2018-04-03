Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu, 1 emekli korucu ile 1 sivil vatandaş yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Taşköprü köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşıyan 7 güvenlik korucusuna, bir terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2'si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan terörist ya da teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Kulp ilçesi Taşköprü köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşımakta olan 7 kişilik güvenlik korucularına, 1 grup terörist tarafından 3 Nisan 2018 Salı günü saat 16.50 sıralarında gerçeklestirilen silahlı saldırı sonucunda, 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 2’si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş toplam 6 kişi yaralanmıştır. Yaralanan güvenlik korucuları bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan güvenlik korucularımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Yaralanan güvenlik korucularımaza ve vatandaşımıza da acil şifalar dileriz. Olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

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