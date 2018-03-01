Afganistanlı 48 kaçak göçmenin Kars'tan bindikleri Doğu Ekspresi treni ile Ankara'ya gitmek istediği ihbarını alan polis ekipleri, trenin bir sonraki durağı olan Erzurum Garı'nda tedbir aldı.

Trenin gara girmesiyle kaçak göçmenlerin bulunduğu vagona giren ekipler, kimlik kontrolü sonucu vagondaki 2'si çocuk 48 kişinin yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.

Yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan kaçak göçmenler, polislerce trenden indirildikten sonra gözaltına alınarak garın bekleme salonuna getirildi.

Ekipler, burada bir süre bekletilen kaçak göçmenleri minibüslerle emniyete götürdü. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Göçmenlerden Muhammed İslam Naziri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerindeki iç savaştan kaçtıklarını belirterek, "Taliban'dan kaçıyoruz, Ankara'ya gidecektik." ifadesini kullandı.

DÜN DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan dün de sahte evrak düzenleyip Kars'tan bindikleri Doğu Ekspresi treni ile Ankara'ya gitmek isteyen 3'ü çocuk 40 kaçak göçmen Erzincan'da jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

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