Son Dakika: Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? Dolar fiyatları

Dolar, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlediği TL uzlaşmalı döviz satım ihalelesinde iki katı teklif almıştı.

350 milyon dolarlık döviz satım ihalelerine toplam 637 milyon dolar teklif ve 6 ay vadeli 4.13 kur üzerinden satışın ardından dün akşam üzeri dolar/TL 3,9296 seviyesine çıkarak son 11 ayın en yüksek değerine ulaşmıştı.

Euro ve sterlinin de rekor kırdığı günün ardından piyasalarda döviz bugün de yükselişte. Dolar sabah 8:10 itibarıyla 3.9290 TL'den el değiştiriyordu. Saat 09:30 civarında ise Dolar/TL kademeli yükselişini devam ettirdi ve yeni rekor seviyeleri test etti.

Kur bugün kritik 3.95 seviyesini de aşarak 09:30 itibarıyla 3.9540 liraya çıktı. Ardından da 3.9720 TL'ye kadar yükseldi. sonrasında gelen Merkez Bankası kararı ile ise 3.95-3.96 bandına geriledi.

Lira böylece yıl başından beri dolar karşısında yaklaşık yüzde 13 düştü. TL, 5. yılı da dolara karşı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Dolardaki artışa euro 4.6670 ve sterling de 5.23 lira ile yeni rekorlar kırarak cevap verdi.

"YABANCI FON ÇIKIŞLARI ETKİLİ OLDU"

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, eylül sonundan bu yana gelişmekte olan ülke piyasalarından bir çıkış yaşandığına işaret ederek, "Bu süreçte TL'deki görünüm bozulurken aynı zamanda G. Afrika Randı, Brezilya Reali, Rus Rublesi gibi para birimlerinde de bozulmalar oluştu. Diğer yandan risk algısını ölçen CDS oranlarında eylül ayında 160 seviyelerinden bugün geldiğimiz nokta 217 seviyesi. Diğer gelişen ülkeler CDS'lerinde de aynı görünüm mevcut. Sonuç olarak algılamaların bozulduğunu görmekteyiz. Bu kurlarda yukarı hareketi beraberinde getiriyor" dedi.

Öte yandan yabancı fonların tahvillerde satışa geçtiğini ve bunun da faizi yukarı ittiğini kaydeden Turşucu, "Çıkışları da kurları yukarı taşıyor olabilir. Bunun dışında içeride enflasyonda yükselişin sürmesi, ABD-Türkiye ilişkilerindeki belirsizlikler, Türkiye-NATO ilişkilerindeki huzursuzluklar TL için negatif ayrışma yaratan diğer bir faktör olmaya devam ediyor. Piyasa algılamalarındaki bu bozulma devam ettiği sürece kurdaki oynaklık da devam edecek görünüyor" diye konuştu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesine neden oluyor. Asya borsaları, yatırımcıların küresel ekonomide güçlenme işaretlerinden cesaret bulmasıyla yükselirken; dolar, yüksek seyir izleyen ABD hazine tahvil getirileri etkisiyle grafiğini yukarı çevirdi.

TL'nin değer kaybetmesinde daha önce de enflasyondaki artış etkili olmuştu. Ekimde enflasyonun yüzde 11,90 gelmesinin ardından hem artan kur ve enerji fiyatları hem de soğuk havaların etkisi ile gıda fiyatları kasımda daha da artabilir.

Piyasalarda bugün yurt içinde önemli bir veri beklenmezken gözler jeopolitik gelişmeler ve siyasetin nabzında. ABD'deki işsizlik maaşı başvuruları da doların gücünde dalgalanmalara yol açabilir.

Euro bölgesinde ise Almanya'nın nihai gayrı safi yurt içi hasılası, imalat endeksi ve koalisyon görüşmeleri izlenecek gelişmeler arasında.

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