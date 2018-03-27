Yasadışı yollardan sınırı aşarak Türkiye'ye gelen Yunanistan sınırındaki Kastanies sınır kapısında görevli iki Yunan askeri için Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tutukluğun gözden geçirilmesi duruşmasında tutukluluğun devamına karar verildi.

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