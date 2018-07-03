Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 2.61, yıllık yüzde 15.39 oldu

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış gerçekleşti.



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,15 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18,91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16,79 ve lokanta ve oteller yüzde 13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Bu ay fiyatı en çok artan aylık olarak yüzde 82,53 ile kuru soğan olurken, kuru soğanı yüzde 63,34 ile patates, yüzde 57,72 ile havuç takip etti.

Haziran ayında çekirdek enflasyon da 2003 bazlı endeks tarihinin en yüksek seviyesini kaydetti. Verilere göre Haziran ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 14,6 olarak kaydedildi.



Aylık en yüksek artış yüzde 3,69 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 10,52 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 17,38 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,58 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Haziran 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.