Emekli maaşarı ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.

Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. Yüzde 5,17 oranında enflasyon farkı alacak.

BAĞ-KUR VE İŞÇİ EMEKLİLERİ

Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.