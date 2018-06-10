Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenlendi. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katıldı.
TAZİYE ZİYARETLERİ GÜN BOYU SÜRDÜ
Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine sabah saatlerinde taziye ziyaretine gelenler arasında Şevket Sabancı, Demet Sabancı, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin ve Emir Sarıgül de yer aldı. Yıldırım Demirören'in, taziye ziyaretine gelen Şevket Sabancı'yı uğurladığı görüldü.
Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ve CNN Türk Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Çiğdem Simavi, işadamı Hüsnü Özyeğin, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen de yer aldı. Mustafa Çalışkan ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Memlekete çok hizmeti olan özel bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.
Taziye ziyareti sonrası açıklama yapan Ekmeleddin İhsanoğlu, “Çok değerli bir sanayici ve dostumuzu kaybettik. Erdoğan Demirören bey bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı. Erdoğan'ın çok önemli bir özelliği var onu da herkes bilmez; sanatseverdi, kültür mirasına büyük katkıları olmuştur. Osmanlı dönemi Türk İslam Sanatı eserlerinden oluşan çok kıymetli bir koleksiyonu vardı. Evi bir nevi müzeydi. Sanat değeri yüksek bir insandı" dedi.
"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BÜYÜK BİR KAYIP"
Hüsnü Özyeğin ise “Erdoğan Bey benim 45 yıllık dostumdu. Onu kaybetmek sadece benim açımdan değil, tüm Türkiye için çok önemli büyük bir kayıp. Yaptıkları şeyler, bıraktığı eserler onun en önemli mirası olmuş oldu. En son iki ay önce ofisine gittim ve hastanede ziyaret ettim ama kendisini göremedim. Hep çalışırdı, Çalışkan bir insandı. Torunu da 15 gün sonra Özyeğin Üniversitesi'nden mezun olacaktı, onu görememesi yazık oldu" diye konuştu.
SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN ZİYARETLER
Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ taziye ziyaretine gelenler arasındaydı. Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Erdoğan amca çocukluğumuzdan beri tanıdığımız biriydi. Çocuklarıyla birlikte büyüdük. Sonra bizim çocuklarımız birlikte büyüdü. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Türkiye için de önemli bir iş adamıydı. Herkesin ve ailenin başı sağ olsun" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ YATIRIMLARA İMZA ATTI"
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Ataş da, “Türkiye sanayi ve üretime büyük katkıları olmuş bir iş adamını kaybettik. Kendisini 30-40 yıldan bu yana takip ettiğim bir iş adamıydı. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Önemli kilit taşlarından biriydi. İş dünyasına ve spor dünyasına büyük katkıları olmuştur" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise, "Önemli bir sanayiciydi, Türkiye'de önemli yatırımlara imza attı. Çok büyük kitlelere iş yarattı. Önemli miktarda vergi verdi. Kendisine rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
"ÇOK HAYIRSEVER BİR İŞ ADAMIYDI"
Sanatçı Erol Evgin ise, "Türk ekonomisine, Türk sanayisine, Türk sporuna, Türk Kültür ve sanatının çok yakından bildiği ve tanıdığı bütün bu branşlarda çok büyük çalışmaları olmuş, çok başarılı çok hayırsever bir iş adamıydı. Bizim de dostluğumuz yaklaşık 40 yıla yakındı. Müzikal oynadığımız yıllarda, Egemen Bostancı'nın da yakın arkadaşıydı. Dolasıyla bizim de Erdoğan ağabeyimizdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine, herkese baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.
CENAZE BUGÜN
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in cenaze programı belli oldu. Erdoğan Demirören için ilk tören bugün saat 11.00’de İstanbul Şişhane’deki holding binası önünde gerçekleşecek. Daha sonra Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
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