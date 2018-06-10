Demirören Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Erdoğan Demirören 8 Haziran 2018 günü tedavi gördüğü hastanede vefat etti. En son Demirören Holding'in Doğan Medya Grubu'nu tamamen satın almasıyla birlikte gündeme gelen Erdoğan Demirören'in hayatına dair detaylar merake diliyor. İşte Erdoğan Demirören'in biyografisi

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Erdoğan Demirören, babası Şükrü Demirören'in 1957 yılında vefat etmesi üzerine Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto Müessesi’nin işlerini genç yaşta devraldı.

ERDOĞAN DEMİRÖREN İŞ HAYATI

79 yaşındaki Erdoğan Demirören'in hala Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe birçok şirketin sahibi konumundadır. Milangaz, Likidgaz ve Mutfakgaz gibi markalarla LPG sektörünün en büyük grupları arasında bulunan Demirören Grubu, ayrıca piston üretimi de yapmaktadır.

Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören ise eski Beşiktaş Kulübü Başkanı ve günümüz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'dır.

Demirören Grubu, medya alanında da faaliyet göstermektedir. Milliyet Gazetesi ve Vatan Gazetesi'nin sahibi olan Demirören Grubu, son olarak da Doğan Medya Grubu'nu tamamen satın almıştır.

ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN KAÇ ÇOCUĞU VARDIR?

Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır. Çocukları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören'dir. Eşi ise Tülin Demirören'dir.

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