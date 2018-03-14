Erzurum'da son dakika deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı mahallesinde saat 14:43'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.0 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre mahallelerden de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER