Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre; Eskişehir’de polis, internet üzerinden yasadışı bahis oynatanlara operasyon düzenledi, 16 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de aranıyor. Şüphelilerin hesaplarında 133 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi. Başkalarına ait banka kartları, hesap cüzdanları, yurtdışı şirket evrakları ile konaklama belgeleri ele geçirildi.

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