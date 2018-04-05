Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan B., henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Saldırıda hayatını kaybedenler

Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih Bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip etmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şiimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun" dedi.

Kampüse çak sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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