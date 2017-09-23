Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 23 Eylül 2017 Cumartesi günü raporu.

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TONYA KAYMAKAMI MENGİ'YE BYLOCK TUTUKLAMASI



Trabzon'un Tonya ilçesi Kaymakamı Halit Mengi, Samsun'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınarak Samsun'a getirilen Tonya Kaymakamı Mengi, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanarak ceaevine gönderildi. (İHA)

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