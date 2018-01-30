Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, operasyonda vakfın Adana'daki genel merkezinin de aralarında bulunduğu 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama yapılan yerler arasında vakfın Adana'daki 4, Elazığ'daki bir temsilciliğinin yanı sıra yöneticilerin evleri de bulunuyor.

Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakfın genel merkezindeki ve diğer adreslerdeki aramaya çok sayıda özel harekat polisi katıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon sırasında ekipler, caddede zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla bekledi.

Operasyon kapsamında aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 vakıf yöneticisi ve üyesinin gözaltına alındığı, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konulduğu, belirlenen adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

Valilik'ten açıklama:

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına ve vakıf yöneticileri ile vakıfla irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatılarak, "Şüphelilerin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları ve sivil toplum kuruluşları önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, imza stantları, çadır kurma, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetler yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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