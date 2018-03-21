GATA'dan Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır." denildi.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

"20.03.2018 tarihinde Hastanemize getirilen Sayın Deniz Baykal, Palyatif Kliniği'ne kabul edilmiştir.

Hemen ardından; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik tedavi, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirilip gerekli tetkikleri yapılarak tıbbi tedavisi planlanmıştır.

Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir.

Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır."

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından dün Türkiye'ye dönmüştü.

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