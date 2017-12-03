Son dakika: Hatay'daki feci kazada bilanço artıyor

Kaza, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde 15.45 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre; Suriye'den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye'ye girdiği belirlenen göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsü, asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri durdurmak istedi. Ancak minibüsün sürücüsü ihtara uymadı ve hızlandı.

Bir süre sonra aracın kontrolünü yitiren minibüs sürücüsü karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına girip sürüklenen minibüs, hurda yığınına döndü.

6'SI ÇOCUK, 11 KİŞİ ÖLDÜ

Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde meydana gelen feci kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e çıktığı, ölenlerden 6'sının ise çocuk olduğu, yaralı sayısının da 9 olduğu bildirildi. Açıklama şöyle;

"Bugün saat 15.00 sıralarında Altınözü ilçesi Yolağzı mahallesi ile Kansu mahallesi arasında seyreden ve yasadışı göçmen taşıyan 63 AK 7.. plakalı minibüs ile karşı yönden gelen kamyonun karıştığı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 6'sı çocuk, 4'ü yetişkin 10 yabancı uyruklu şahıs ile minibüs sürücüsü hayatını kaybetmiş, yaralanan yabancı uyruklu 9 kişi ise ilimizdeki farklı hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralıların tedavilerine başlanılmış olup, minibüste bulunan tüm şahısların kimlik ve uyruklarını belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır."

300-500 DOLARA ANLAŞMIŞLAR

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre; Kazada ölen ve yaralanan Suriyeli göçmenlerin, insan kaçakçılarına 300 ile 500 dolar arasında para verdiği öğrenildi. Kaza kurbanlarıyla birlikte 82 Suriyeli'nin daha aynı bölgeden sınırı kaçak geçtiği ve bindikleri araçlarda yakalandığı belirtildi.

HATAY VALİSİ ATA, OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Hatay Valisi Erdal Ata beraberindeki Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ile olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ata, burada yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede insan kaçakçılığına yönelik kontroller yaptığını belirterek, "Jandarma ekipleri insan kaçakçılarına yönelik denetimler yaparken bir ihbar alıyorlar. Minibüs kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymuyor ve kaçıyor. Maalesef virajda kamyonla çarpışıyorlar" dedi.

Bu arada, kamyon sürücüsünün bilgisine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırılırken, göçmenlerin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

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