Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri tuğgeneral, 5'i albay 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 68 kişi için aramalar sürüyor.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HAVA Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 78' i hakkında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan, 23'ü hakkında 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 1 TUĞGENERAL,5 ALBAY, 2 YARBAY, 4 BİNBAŞI, 25 YÜZBAŞI, 54 ÜSTEĞMEN olmak üzere TOPLAM 101 şüpheli hakkında 17.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 21 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

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