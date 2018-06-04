AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hayati Yazıcı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Rize de Türkiye'de büyümüş, gelişmiş, farklı bir hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Rizeli'dir, Rizeli bunu önemsiyor."

İttifaka bakış- "İttifak düzenlemesi kabul edilmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde ittifak doğal bir uzantı. Yüzde 50+1 oy almış bir parti yok. Biz buna yaklaştık ama, bunun üzeri bir oy alınmış değil. Politikalar, bakışlar itibarı ile yakınlaşan partiler ittifak yapabiliyor. Cumhur İttifakı'nın millette kabul gördüğünü görüyoruz. Millet bunu kıymetli buluyor. Bize ulaşan veriler itibarı ile 24 Haziran'da sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçileceği yönünde. Milletin bunu ertelemeyeceği, 24 Haziran'da bitireceği görülüyor. Bazı eleştriler olsa da, sandığa gidince fotoğrafın büyüğüne bakıyorlar. Seçim 24 Haziran akşamı inşallah tamamlanacak."

Milletvekili seçimleri - "Biz Meclis'te sorun olmayacak, salt çoğunluğu aşmış bir çoğunluk istiyoruz. Parlamanter hükümet modeli şöyle ya da böyle tartışılıyor. Türkiye'de melez bir hükümet modeli var. Bu model ile hamle yapmak kolay olmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girdi. Cumhurbaşkanının sadece seçilmesi yeterli değil, bu sistemde uyumlu çalışacak Meclis de önemli."

Meclis çoğunluğu elde edilemezse erken seçim olur mu? - Buna katılmıyorum, sistem kilitlenir demek ileri bir söylem. Sistem kilitlenmez. Biz programımızda da vurgu yapıyoruz, güçlü demokrasi. Demokrasilerde çare tükenmez, Türkiye o çareyi üretir. Uyumlu bir grup daha güçlü çalışmak için şart. Olmaz ise de kıyamet kopacak değil. Meclis'te olan partiler de bu ülkenin düşmanı değil. Reel faktörleri göz önünde bulunduran herkes bunu görür.

Yeni sistemde Meclis - Yeni modelde yürütmenin kanun teklif etme yetkisi yok. Meclis'in gündemini bugün belirleyen hükümettir. Yeni sistemde Meclis, gündemini kendisi belirleyecek. Kanunları teklif etme, yasal düzenleme haline getirme TBMM'ye ait. Meclis kendi gündemine odaklanmış bir Meclis haline gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - O modelde ne vardı da icra edilemedi, bu sisteme geçildi. Halk referandumda onaylamış yoluna devam ediyor. Gelecek nesiller için bir model öngördük, bunun dışına çıkılması mümkün değil diyemeyiz? 2023 hedeflerine varabilmek için en önemli sistem olduğunu öngördük. Bu bir ortak tasarruf modelidir. Bir ihtiyaç olursa düzeltecek olan Meclis ve millettir. Böyle bir şeye şu an ihtiyaç yok. Dinamik bir partiyiz. Bugün için en uygun model budur. Hamleci bir modeldir. Bizim çok kapsayıcı bir siyaset tarzımız var.

Bedelli askerlik - Bedelli askerlik konusu mayınluı bir tarla gibi. 5 milyonu aşkın beklentisi olduğu söyleniyor. Askerlik çağı gelip de, yapamamış olan var. Bir kısımda da işini gücünü bırakıp gitmek istemeyenler var. Şehitlerimizin olduğu ortamda düzenleme yapmak kolay gözükmüyor.

MHP ile ittifakın devamı - Türkiye'nin en önemli projesi 16 Nisan referandumu ile yapılan değişiklik. Bunun ikinci aşaması uyum, üçüncü aşaması 24 Haziran seçimleri. Sahip olduğumuz projenin icrasında ittifak devam etmeli, isteğimiz bu yönde. Af konusunu görmüyor değiliz, böyle bir reel ortam şu anda yok.

Apolet tartışması - Nezaketsiz bir söylem. Birlikte Türkiye'yiz. Doğu'da, Güneydoğu'da, komşu ülkede operasyonlarımız var. Dar anlamda bir savaş halindeyiz. Terör için savaş halinde kelimesi belki çok doğru değil. Biz de Cumhurbaşkanı başkomutandır. Yemeğe katılması gayet normaldir. Muharrem Bey neden öyle bir şey söyledi, bilmiyorum. Cumhurbaşkanının apolet sökme yetkisi yok, burası Angola değil. Nazizm hortlamadı. İnsanları doğal ortamlarda bir birey gibi davranmalarını siyasetçilerin idare etmesi gerekiyor. CHP Genel Başkanı', orduya siyaset sokulmasın diyor, zetne böyle bir durum yok. Gerek İnce, gerek Genel Başkan, komutanın orda olmasından rahatsızlarsa bunu nezaketle söylemesi gerekir, meydan okumasına gerek yok.

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi - Ben merak ediyorum. İnce'ye kimsenin sorumadığı bir soruyu soruyorum, bunun usulü nedir, usülü biliyor mu? Öğrenmeden konuşuyorlar, bilmeden fikir sahibi olmak çok tehlikeli. Bilmeden konuşuyor, kim aramış onu? Türkiye ilk defa bunu uyguluyor değil ki. Adalet Bakanlığı'nın birikimi, ve bilgisi var. Üst düzey başkanlar sürecinde bunlar masaya yatırıldı, evrakınız eksik gündeme gelmedi . FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaktır, bu Türkiye'ye bir şey katmaz.

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