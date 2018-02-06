TBMM Genel Kurulu'nda, terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giydiğine dair mahkeme kararı kesinleşen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düştü. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'ye verilen 4 yıl 7 ay hapis cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce onanmıştı. Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün, iki ayrı suçtan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Son olarak HDP'li Leyla Zana'nın milletvekilliği Meclis Genel Kurulu'ndak oylama sonucunda düşürülmüştü.

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLENLER

Daha önce HDP'li vekiller Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime

Konca ve Leyla Zana'nın milletvekillikleri düşürülmüştü. İstifa eden CHP İstanbul Şafak Pavey'in milletvekilliği de düşürülerek sona erdirilmişti.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Encü'nün milletvekilliğinin düşürülmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

İşte yeni dağılım:

AK Parti: 316



CHP: 131



HDP: 52



MHP: 36



İYİ Parti: 5



Bağımsız: 1

FETHAT ENCÜ KİMDİR?

Ferhat Encü, 1985 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi Gülyazı köyünde tamamladı.

2009 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Maden bölümünü okumaya başladı. Uludere olayından sonra yakınlarını kaybeden ailelerin sözcülüğünü yapmaya başlayan Encü, eğitimine ara verdi. Encü hakkında, terör soruşturması kapsamında dava açılmış ve Encü 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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