İçişleri Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Akılda Kalan programında Veyis Ateş'in sorularını yanıtlalıyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ''Türkiye'de Tayyip Erdoğan bir siyaset modeli kurdu, bunu iyi anlamak gerekir. Psikolojisini de nerede devriye gireceğini de en iyi kendisi biliyor. Uzun yıllardır büyük birikime, tecrübeye sahip. Bu iş partisini de iyi tanımak ister. Kendi kurmadığınız siyasi parti ile ilgili yetenek ortaya koymak zor olur'' dedi.
''16 yıl bir siyasi partiyi iktidarda tutmak mucizedir. Sürekli yenileyeceksiniz, sürekli moral vereceksiniz, bir de çalıştıklarınız kenara çekilince onların motivasyonu bozulmayacak. Bu kolay değil. Bunları yaparken sürekli farklı fikirlere sahip olanları bu meseleye katacaksınız.'' diyen Soylu ''AK Parti'nin herkesin beklentisini karşılayacak bir parti olarak görmek yanlış olur.'' dedi.
Soylu ''Bunlar da doğaldır. Herkesin beklentisini karşılamak mümkün değil. AK Parti'ye herkesin isteklerini karşılayabilecek bir parti olarak bakmak yanlış olur. AK Parti kendisini Türkiye'nin dününden bugüne bugünden yarınına adayan bir parti. Bu programı da AK Parti'nin kurmayları falan yapmıyor, programı millet yapıyor. Masada yazılmış bir siyasi parti değil. Doğal ve sürekli hareket eden bir siyasi parti.'' ifadelerini kullandı.
''SANDIK TAŞIMA BİR GÜVENLİK MESELESİDİR''
Sandıkların neden taşındığı sorusuna Soylu ''Bu bir güvenlik meselesidir, Doğu'da güvenliksiz bir durum mu var? Doğu'da sandık birleştirme söz konusu, yeni çıkan kanunlarla birlikte taşıma sözkonusu. Bazen bazı köylerde dört beş oy kullanılıyor. Oraya sandık başkanı gönderiliyor kurul gönderiliyor. Bazen 60 km uzaklıktaki bir köyden sandık taşınması söz konusu oluyor. bazen okul içinde birleştirme söz konusu'' dedi.
Soylu ''Elinde silah olan değil sözde milisler vasıtası ile 'hangi oyu nereye atacağınızı biliyoruz o sandıktan o kadar oy çıkmazsa onun hesabını sorarız' diyorlar. Özgür ve hür seçim güvenliği için. Burda şöyle bir tablo çıkıyor. Burada baskıyı ortadan kaldırmak ve herkesin oyunu rahat kullanması için.'' ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI
Millet İttifakı'nın Demirtaş tahliye isteğinin sorulması üzerine Soylu ''Öfkelenmemin sebebi şu. Türkiye'de sosyetik siyasetçiler var. Doğu ve Güneydoğu ülke tasviri yapacaklar. Hangi biri gitmişte Kürt vatandaşımızın derdini dinlemiş. Bu vatandaş ne istiyor, ne bu vatandaşın derdi ne. Bunu bilmek lazım. Kimin burasına bir kadın yapışmış da 'benim kızım dağa çıkmış kurtar' demiş. Ben neden sinirlenmeyeyim. Bu belediyeler kime bağlıydı? Demirtaş'a . Belediyeler ve HDP dağa adam almak için çalışıyor. Son zamanalarda çok teslim olanlar var. 'Ben HDP parti binasına gittim. Seni dağa gönderelim dediler.' Böyle çok ifade var. Siyasetten çıkıp nutuk atmak kolay. Güneydoğu'da Van'da adım adım bilirim. O gölgelerde geçirdim çalışma hayatımı. Taş atan çocuklar vardı, artık taş atan çocuklar yok. Şehirler ışıl ışıl etraf cıvıl cıvıl.'' dedi.
Oradaki vatandaşımız bir tek şeyden korkuyor, buradan çıkmayın bize sahip olun. Terörle mücadelede illa yapılan haksızlıklar ve yanlışlar olmuştur. Öyle şeylerle karşılaştık ki. Bir polis aracımızı bir eve girmiş oradaki kişilerin ölümüne neden olmuş. Ertesi sabah kalktım oraya gittim. Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Bir de başka bir şey var. Biz oraya Türkiye'nin en iyi kaymakamlarını gönderdik, teker teker seçtik.
Ankara'da Temel Karamollaoğlu ne anlar, bu güne kadar ne yapmış, nasıl böyle bir şey söyler. Bir hukuk sistemi içersinde olun. Benim sizin devletin hukukundan başka sığınacağı bir şey yok. Bu gölgelerde huzur var. Suçun oy oranı ile silinebilme sitemi dünyanın her yerinde var. Millet mi aday gösteriyor, öyle mi zannediyorsunuz. Demirtaş'ı PKK aday gösterdi. Sözlerinden çıkamazlar, adım atamazlar. O eski günlere getirmek için çaba sarf ederler.
Gaziosmanpaşa'dan geldim. Vatandaş diyor ki 'Allah sizden razı olsun. DHKP-C geliyordu bizden haraç alıyordu ama şimdi alamıyor'. Biz model oluşturduk. Çizeyim de göstereyim. Bir tek şey yaptık biz şunu yapmamız lazım devlet terör örgütü ile mücadelesini yapacak vatandaş da vatandaşlık hakkını yerine getiren insan olarak haklarını yerine getirecek. Ben en başarılı proje olarak öğretmen projesini görüyorum. Hepsi pırıl pırıl.
''BAHÇELİ, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN OLUMLU BİR SÜRECE İMZA ATMIŞTIR''
Bahçeli, Türkiye'nin geleceği için olumlu bir sürece imza atmıştır. O seçimlerden sonra düşünülecek iştir. Bugün o kadar uyumlu o kadar karşılıklı anlayış işleri içersinde geçiyor ki, bu Erdoğan'ın devlet ve siyaset tecrübesinden ve Bahçeli'nin de tecrübesi, Türkiye düşüncesinden kaynaklanıyor. Devam edip etmemesi yarının işidir. Yarın her ihtiyaç duyulduğunda doğalında da böyle gidebilir farklı da olabilir.
Birlik beraberlik kardeşlik, 50 bin çocuk farklı okullardan. Benim düşüncem bu 50 bini bir başka bakanlık da yapsın. Belki yeni bakanlar kurulunda o arkadaşlar devam ederler. 40 bin PKK bir psikolojik baskı oluşturdu Doğu Güneydoğu'da. Afrin'e nasıl girdiysek oraya da Kandil'e istediğimiz şekilde gireriz, bizim için çok rahat . Biz kaçakçılığı bitirdik. Şimdi yöre halkının ticaretini geliştirmek lazım. Hayvancılık bu yıl orada serbest bırakıldı.
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