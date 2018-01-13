Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de YPG mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.

İHA'nın haberine göre, öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.

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