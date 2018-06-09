CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “İnce diyor, ‘Seçimde birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın ‘ diyor. Erdoğan söz bırakacağım. Ama benim de bir isteğim var seninle bir televizyon kanalında ekonomi tartışmak istiyorum gel karşıma. Sen yüzde 51,79 seçildin. Bunun altında oy aldığında sen siyaseti bırakacak mısın” dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Sakarya’da miting düzenledi. Sakarya Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge konuşan İnce, ''Türkiye’nin sanayisi gelişirken tarımında da gelişme olması lazım fabrikalarının da tütmesi tiyatronun da gelişmesi lazımdır. Bir parçası eksik olursa olmaz. Ben meydanlarda geziyorum hukuk devleti özgürlük nano teknoloji uzay madenciliği kuantum diyorum bizim beyefendi de kıraathane açacağım diyor. Bir de diyor ki İnce benim projemi çalma. Ey gençler ben size iş bulamam, atanamamış öğretmenler ben sizi atayamam, sağlıkçılar iş beklemeyin benden. Ben her mahalleye bir kıraathane açacağım çayları kekleri koyacağım bu milleti kekliyor. Ben kıraathane açmayacağım fabrika açacağım. Aş, iş diyorum özgürlük diyorum. O kıraathane açacakmış açacağı kıraathaneye de internet falan bağlamıyor. Bedava kek isteyenler Erdoğan'a, fabrikada iş isteyenler bana oy versin. Ama Erdoğan eğer çok istiyorsa ona Ankara’da eski cumhurbaşkanları için bir kıraathane açarım kekler de benden. Bir cumhurbaşkanı adayı bu açıklamayı nasıl yapıyor" dedi.
“SEÇİMİ KAZANAMAZSAM SİYASETİ BIRAKACAĞIM"
“Erdal İnönü FETÖ’cüymüş. Arkasından gelsin konuşalım diyor. Adam öldü, öldü. Erdal İnönü gelemez istersen sen gidebilirsin yanına” diyen İnce “Ayrıca İnönü ailesi beni aradı. Erdal bey rahmetli oldu gelemez aile adına sen gidebilirsin dediler. Sakarya’dan sesleniyorum Erdoğan ben Erdal İnönü adına sesinle konuşmaya varım. İstediğin televizyonda istediğin zaman yüreğin varsa cesaretin varsa çık karşıma. İnce diyor, ‘Seçimde birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın ‘ diyor. Erdoğan söz bırakacağım. Ama benim de bir isteğim var seninle bir televizyon kanalında ekonomi tartışmak istiyorum gel karşıma. Sen yüzde 51.79 seçildin . Bunun altında oy aldığında sen siyaseti bırakacak mısın? Ben iddialı adamları severim. Bende sana meydan okuyorum. Meydan boş değil. Her kuşun eti yenmez” ifadelerini kullandı.
“ERDOĞAN BUZDOLABININ İÇİN BOŞALTTI"
“Türkler tarım devrimini kaçırmadı” diyen İnce, “Dünyada 3 büyük devrim oldu. Tarım, sanayi, bilişim ve iletişim devri. Bunlar dünyayı derinden etkiledi. Tarım devrimini kaçırmadık. Orta Asya’da at önemli silahtı. Süte mayayı biz çaldık. Füzesi yiyeceği de vardı tarım devrimini kaçırmadık. Ama sanayi devrimini kaçırdık. Süte mayayı çaldık. Makineyi akılla yapacağız. Endüstri 4.0 dönemindeyiz bunu kaçırsak 100 yıl yok oluruz. Erdoğan bu işleri gerçekten bilmiyor. O otomobil yapacağız diyor. O kaportasına talip ben otomobilin beynine talibim. FETÖ diyor. Bizle FETÖ arasında bağlantı kuruyor. Ne diyor FETÖ bizim dönemimizde büyüdü diyor. Biz gelmeden önce ambulansları köpekler çekiyormuş herhalde Sibirya belgeseli izledi. Buzdolabı medeniyet göstergesidir diyor. 40 sene önce bizim evde buzdolabı vardı. Erdoğan buzdolabının içini boşalttı” şeklinde konuştu.
“81 MİLYONUN İÇİNDE CAMİYE TRAKTÖRLE GİREN ADAM OLUR MU"
Kendisine sosyal medyada yapılanları eleştiren İnce , “Bütün bunlarla meydan meydan gezip bunalır anlatırken sosyal medyaya bir şeyler yapıyor. Cami ile benim fotolarımı üst üste koyuyorlar. Samsuna gittim sahneye gençler bir bisiklet getirdi Bindim almışlar bunlar camiye monte etmişler ben camide bisiklete binmişmişim. Sözde camide zeybek oynuyorum bu oyun Aydın’da. Sakaryalı kardeşim bunlar Müslüman mı? Bunlar sahtekar. 81 milyonun içinde camiye traktörle giren adam olur mu? Bunlar zavallı zavallı. Buradan rant devşireceklerini düşünüyorlar. Biz diyor iktidara gelmeden önce MR tomografi mi vardı. Biz fal baktırıyorduk. Böyle bir şey olabilir mi” dedi.
“İSRAF EKONOMİSİNDEN ESNAF EKONOMİSİNE GEÇECEĞİZ"
“İsraf ekonomisinden esnaf ekonomisine geçeceğiz” diyen İnce, ''Allah’ın izni ile cumhurbaşkanı olduğumda asla vatandaş kemer sıkmayacak. Devlet kemer sıkacak. Eğer 24 haziran da bu büyük değişim gerçekleştiremezsek Erdoğan yeniden gelirse daha karanlık bir Türkiye daha yüksek enflasyon işsizlik bizi bekliyor. Gençler bu ülkeden gitmeye devam edecek. Gelim büyük sorunları yorgun adam çözemez taze kan lazım. Umutlarınız sakın yitirmeyin tazeleyin. Ele ele verelim. Herk konuda donanımlı bir ekipler Türkiye’yi bir yıl içerisinde düze çıkaracağız. Hukuk yargı yatırım üretim bacaları tüten fabrikalar çağdaş hesap veren bir yönetim geleceği kurgulayan bir eğitim bütün bunları yapabiliriz. Çiftçimiz de unutmayacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye mazot 3 lira fındık 15 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira en düşük emekli maaşı bin 500 TL olacak” dedi.
“HAYDARPAŞA'DAN KALKAN TRENİ ADAPAZARI'NA GETİRECEĞİM"
"Haydarpaşa’dan kalkan treni Adapazarı’na getireceğim” diyen İnce, “Türkiye’yi bu kuşatılmışlıktan kurtaracağız. Dünyada 4 tane ülke var. Son 15 yılda 865 milyar dolar vergi topladılar. 60 milyar dolar özelleştirme yaptılar. 323 milyar dolar borç yaptılar. Arada yaptıkları iş 30 40 milyar dolarlık iş. Kalan para nerede? Kalan para hırsızlığa gitti. Benim projem 3B barışacağız, büyüyeceğiz bölüşeceğiz adil bölüşeceğiz. Bayramda Demirel'in yaptığı köprüden bedava Erdoğan’ın yaptığı köprüden para ile geçeceksiniz. Demirel’in yaptığı köprünün geliri hazineye Erdoğan’ın yaptığı köprünün geliri yabancı şirketlere gidiyor. Çocuğun bezinden yüzde 18 KDV alan bir devlet var. Erdoğan meydanlarda 3 çocuk yap diyor. Yahu sen çocuğun bezinden yüzde 18 KDV alıyorsun. Senin görevin çocuk sayısını belirlemek değil çocuk bezindeki KDV’yi düşürmek. Eve gidip musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödüyorsunuz . Allah’ın suyuna 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Türkiye den önemli sorunlardan birisi liyakatin olmamasıdır. Seçimi kazanacağım. Erdoğan’ın damadı milletvekilliğine müracaat etti demek ki seçimi kaybedeceğini düşünüyor. Binali Yıldırım milletvekilliğine müracaat etti demek ki seçimi kaybedeceklerini düşünüyorlar. 2. tura kalır diyordum ama bu 35 günde gördü ki birinci turada bu iş bitecek” ifadelerini kullandı.
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