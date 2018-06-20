CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün Hatay ve Antalya mitinglerinde konuştu. İnce Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın aktardığına göre şunları söyledi:

ATATÜRK HATAY ŞEHİDİ: O beğenmedikleri cumhuriyet, 90-100 yıllık tarihinde 2 kez kazandı. Biri Hatay, diğeri Kıbrıs. Atatürk, 1938’in Mayıs ayında rahatsızlığına rağmen Adana, Mersin gezileri yaptı. Yabancı kuvvetlere gözdağı verdi. ‘Ben buradayım’ dedi. Atatürk bir Hatay şehididir.

KİMSE KALMADI: Önce “Milletvekili lojmanlarında oturmam. Keçiören’de milletle birlikte oturacağım” dedi. Sonra Keçiören onu kesmedi, Çankaya yetmedi. Bin 157 odalı saray yaptırdı. 5 tane de İstanbul’da yaptırdı. 300 odalı yazlık saray yaptırdı. O artık 2002’deki Erdoğan değil. Önce saraya çıktı, sonra beraber yola çıktığı kimse kalmadı.

APARTMAN ÇÖKMESİN: Deneyimli bir siyasetçi diyor ki: ‘Meydan doluysa sevinebilirsin. Balkonlar doluysa iş iyi demektir. Çatılar doluysa kazandın demektir.’ Arkadaşlar o apartman çökmesin, aman dikkat. Bu seçimde 81 milyon kazanacak. Sadece ben kazanmayacağım, CHP kazanmayacak, AK Partili kardeşlerim de kazanacak. Kazara Erdoğan kazanırsa hepimiz kaybedeceğiz. Dünyadaki yalnızlığımız devam edecek. Dolar ve faiz yükselecek, Suriye ile kavgaya devam edeceğiz. İnce kazanırsa özgür Türkiye olacak.

100 GÜNDE YAPACAKLARIM: Allah’ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda ilk bir hafta başlayıp 100 günde ne yapacağımı ilk kez açıklıyorum: OHAL’i kaldıracağız. Merkez Bankası özerk yapıya kavuşacak. Merkez Bankası başkanını parti genel merkezine çağırmayacağım. PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek. Erdoğan 2002’de iktidara geldiğinde Türkiye dünya kupasında üçüncüydü. Şimdi katılamıyoruz bile. Niye? Spor siyasallaştı. Kulüp seçimlerine, federasyona müdahale ediyor. Passolig’i hemen kaldıracağım.

ZIMBA GİBİ KADRO: İlk bir haftada Bakanlar Kurulu’nu, cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacağım. Bir kere Bakanlar Kurulu’nun hepsini CHP’lilerden yapmayacağım. Bunu herkes bilsin. Bana sadece CHP’liler oy vermiyor. Bir genç bozkurt işareti yapıyor ‘Sana oy vereceğim’ diyor. O kendini temsil etmeli. Biri ‘Ben HDP’liyim sana oy vereceğim’ diyor. HDP’li temsil edilmeli. AK Partili bakan da yapacağım. 81 milyonu birleştireceğiz. Zımba gibi bir kadro var zımba gibi.

KİŞİSEL KAPRİS: Şam’a hemen büyükelçi atayacağım. 2002’ye kadar Türkiye Cumhuriyeti 13 anlaşma imzalamış. Erdoğan döneminde 49 anlaşma imzalamış. ‘Dostum Esad’, Boğaz’da tur, ‘Fenerbahçe Halep’te maç yapacak.’ Ne oldu? Kişisel kapris. Türkiye Cumhuriyeti, Erdoğan’dan daha büyüktür. Kusura bakmasın.

‘HUKUK’LARI DA KAPAT: Hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. KHK ile işten atılan kardeşlerim, hakkınızda dava açılmışsa sonunu bekleyeceğiz. Ama KHK ile işten atılmışsan ve dava açılmamışsa hemen işe döneceksin. Kapatılan askeri lise ve kurumları hemen açacağım. Askeriyede FETÖ’cü var diye askeri liseleri kapatıyorsun. Hâkimlerin üçte biri FETÖ’cü. O zaman hukuk fakültelerini de kapat.

MÜDÜRLÜK KURALLARI: Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz. Kamuda yükselmenin, müdür olmanın kurallarını koyacağız. Kimse etnisitene, mezhebine, cinsiyetine bakmayacak. Öğretmene, polise, hemşireye, din görevlisine 3 bin 600 ek göstergeyi vereceğiz.

AB İLE MASAYA OTURACAĞIZ: AB ile müzakereleri hızlandıracağız. Hemen masaya oturacağız. Avrupa turu yapacağım. Yeni ve özgür Türkiye’yi anlatacağım. Erdoğan’ın böldüğü üniversitleri birleştireceğim. Hiçbir okula zorunlu bağış alınmayacak. Sınav ücretlerinin tümü kalkacak. 24 Kasım’da her öğretmene bir maaş ikramiye vereceğiz. 24 Haziran’dan sonra torpil yok. Mülakatı kaldıracağız.

YAŞA TAKILANLAR: Çiftçinin mazotu 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira, en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emeklilere Kurban Bayramı’nda bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğim. Çocuk bezindeki yüzde 18 KDV inecek.

YARDIMLAR ARTACAK: 2002’deki gibi iddialı, heyecanlı bir Erdoğan yok. Yorgun, herkese tepeden bakan, yola çıktığı arkadaşlarını geride bırakan bir Erdoğan var. Artık vizyonu, heyecanı olmayan bir Erdoğan var. Alanlarda yalan söylüyorlar ‘İnce seçilirse yardımları kesecek’. Yardımların hiçbirini kesmeyeceğim size namus sözü, şeref sözü. Yardımları her yıl enflasyon oranında artıracağım.

KİMSEYİ KAYIRMAYACAĞIM: Cumhurbaşkanı seçildiğimde kimseyi ayırmayacağım, kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım. Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilen ama haddini bilmeyene de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım.