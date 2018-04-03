İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye 3'lü Zirvesi için Ankara'ya geldi. Ruhani'nin gelişi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 19.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Ruhani'yi, havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak "Suriye" konulu üçlü zirvede bir araya gelecek.

SURİYE ZİRVESİ

Suriye üçlü zirvesinde yarın bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ana gündem başlığının, Suriye'deki siyasal çözüm olacağı öğrenildi. Yetkililer, zirvede 3 garantör ülkenin, Suriye'deki son durumu ele alacağını belirtirken, yine masadaki başlıklarda Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Astana süreci sonunda tesis edilen gerginliği azaltma bölgeleri, siyasal çözüm için atılacak adımlar ve terörle mücadelenin ele alınacağını bildirdi.

Bu arada Erdoğan yarın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacak.

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