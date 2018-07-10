TBMM’ye İYİ Parti’nin listesinden giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti'den istifa ederek Demokrat Parti’ye geri döndü.

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı olarak seçilen Gültekin Uysal, istifa ederek yeniden Demokrat Parti’ye geçti.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, Uysal'ın istifasıyla Meclis'teki koltuk dağılımı ve parti sayısı değişti. Meclis’te AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere 8 parti oldu.