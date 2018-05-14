İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını bugün Ankara’da düzenlenecek bir toplantıyla başlatıyor.
“Türkiye iyi olacak” sloganı ile yola çıkan Akşener, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlatacak. Twitter hesabından, “14 Mayıs’ta İYİ bir Türkiye için yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kampanyası başlangıç toplantımıza tüm milletimiz davetlidir” mesajını paylaşan Akşener, bugünkü toplantıda, ekonomiden Kürt sorununa kadar Türkiye’nin önemli gündem başlıklarıyla ilgili çözüm önerilerinden oluşan vaatlerini ortaya koyacak. 1 Kasım seçimleri sonrasında MHP’de seçimli olağanüstü kurultay toplanması talebiyle muhalefet bayrağını açan, sonrasında da yeni bir parti kuran Akşener, vaat paketiyle eski genel başkanı Devlet Bahçeli’nin desteklediği Recep Tayyip Erdoğan karşısında elini güçlendirmeye çalışacak.
SATIN ALACAK
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Akşener, kısa süre önce ekonomik alanda önemli bir vaadini açıklamıştı. Akşener, iktidara gelmeleri halinde kuracakları Türkiye Dayanışma Fonu projesi ile ilgili olarak, “30 Nisan 2018 tarihi itibarıyla borçları, bankalarca veya tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 4.5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız” açıklamasını yapmıştı.
3 BİN KİŞİLİK LANSMAN
- Akşener’in seçim kampanyası lansmanı, Ankara Congresium’da yapılacak.
- 3 bin kişilik salonda kurulan dev ekranda hem Akşener’in özgeçmişi hem de İYİ Parti’nin kuruluş süreci anlatılacak.
- Akşener, kongre merkezine geldiği andan itibaren özel bir kurguyla sahneye çıkacak.
- Kongre merkezinin salon dışında kalan bölümlerine ve dışına büyük ekranlar kuruldu.
- Salona giremeyenler ekranlardan konuşmayı ve programı izleyebilecek.
- Toplantıya başkanlık divanı, genel idare kurulu üyeleri ile il ve ilçe başkanları tam kadro katılacak.
- Milletvekili aday adaylarının da davet edildiği toplantıya katılanlara, İYİ Parti ve Akşener için hazırlanan özel bir kit dağıtılacak.
- İYİ Parti’nin cumhurbaşkanlığı kampanyasında kullanacağı slogan da ilk kez toplantıda açıklanacak.
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