CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı mitingin ardından alan, katılımcılar tarafından temizlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 50 bin çöp poşeti dağıtıldı. Mitinge katılanlar, alandaki çöpleri toplayıp, poşetlere koyarak, meydanı temizledi.
DHA'nın aktardığı bilgiye göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için 105'inci mitingini İzmir'de yaptı. İnce'nin Gündoğdu Meydanı'nda dün akşam saatlerinde, halka hitap edeceği alan, saatler öncesinden doldu. İzmirlilerin yoğun katılımı nedeniyle arama noktalarında zaman zaman izdiham olurken, birçok kişi de alana giremedi. Kent sakinleri, alana bakan apartmanların balkonlarını ve çatılarını da doldurdu. Mitingin sonunda Körfez'de bulunan teknelerden havai fişekler atıldı. Mitingin ardından alanda bulunan katılımcılar, yerlerdeki çöpleri topladı. Sosyal medya üzerinden organize olan katılımcılara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce de 50 bin çöp poşeti dağıtıldı. Mitinge katılanlar, yerlere atılan plastik su şişelerini, içecek kutularını ve yiyecek atıklarını poşetlere koydu. Alanda mıntıka temizliği yapanlar sayesinde Gündoğdu Meydanı kısa sürede tertemiz oldu. İzdihama rağmen Gündoğdu Meydanı'nda çiçeklere basılmaması ise dikkat çekti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, miting sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 'İzmir tarih yazmış. İzmir'e de bu yakışır. Kutluyorum. Rekor sizde şimdilik. 23 Haziran'daki İstanbul Maltepe Mitingi'ne kadar. Haydi İstanbul' paylaşımında bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Twitter'dan yayımladığı mesajda, 'Günlerin en uzunu, günlerin en güzeli oldu. İşte benim güzel İzmirim. Artık bu iş tamam' dedi.
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