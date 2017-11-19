Son dakika... Kadıköy'de bir kişi denize düştü!

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Moda sahilinde bir vatandaşın henüz bilinmeyen bir şekilde denize düştüğü bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Karadan polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, sahil güvenlik ekipleri ise olayın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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