CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da aralarında Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun da bulunduğu medya temsilcilerine açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR ÜLKE SINIRINDA TERÖR KONUŞLANMASINI İSTEMEZ"

Kılıçdaroğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur. Bunu sadece AK Parti'nin başarısı gibi aktarmak doğru değildir. Hiçbir ülke sınırında terör konuşlanmasını istemez" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Afrin Harekatı'nın erken seçim kozu olarak kullanılmasının doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE'YE GİDİP GİTMEME KONUSUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi için adım atılmalı. Suriye'ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

ÖSO POLEMİĞİ

ÖSO polemiği ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Ordumuzun kahramanlığını ÖSO'ya mı devretmeye çalışıyorlar. TSK'nın başarısını bir başkasına ipotek edemezsiniz. Şimdi de ÖSO'ya mı meşruiyet kazandırılmaya çalışılıyor." dedi.

EGE ADALARI TARTIŞMASI

Ege adaları tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne dosyası hazırlıyor? Biz de bunu merakla bekliyoruz. Lozan'da mülkiyeti kimseye bırakılmayan adalarda neden Yunan askerleri var? Biz bu sorunun cevabını arıyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin olarak "CHP olarak hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığında ortak aday arama arayışında olmadık" dedi.

SEÇİM İTTİFAKI VE SEÇİM BARAJI

Kılıçdaroğlu, seçim ittifakıyla ilgili olarak "Demokrasiye katkı verecekse destek veririz." dedi. Seçim barajı ile ilgili olarak ise, "Yüzde 5 olur, 3 olur, milli irade TBMM'ye yansır." diye konuştu.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

Abdullah Gül'ün olası adaylığı için Kılıçdaroğlu, "Bu bizim dışımızda bir gelişme" dedi.

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