Kırmızı listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre Amanoslardaki terör saldırılarının talimatını veren Wedat-Amed kod adlı terörist Seyithan Sinet etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananların kırmızı listesinde yer alan, 'Toros' telsiz kodunu kullanan sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu 1974 Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet, 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekât timleri ile Güvenlik Korucularının yanı sıra hava destekli gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur" operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen grubun ise terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Dörtyol grubu olduğu belirlendi. Diğer 5 teröristin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Seyithan Sinet’in 2014 yılından beri Amanoslarda faaliyet gösterdiği ve birçok eylemin talimatını verdiği tespit edildi. Terörist grubun;
- 17 Ekim 2014 tarihinde İskenderun ilçesinde orman yolu yapımını üstlenen şirkete ait ekskavatörün kundaklama sonucu yakılması,
- 30 Temmuz 2015 tarihinde Arsuz ilçesinde Kisecik 220. Hava Radar Kıta Komutanlığına silahlı saldırı gerçekleştirilmesi,
- 2 Ağustos 2015 tarihinde Arsuz ilçesinde Kisecik 220. Hava Radar Kıta Komutanlığının elektrik ihtiyacını sağlayan elektrik trafosunun patlatılması sonucu yüksek gerilim hatlarının devrilmesi,
- 4 Ağustos 2015 tarihinde İskenderun ilçesinde arazideki Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi,
- 11 Ağustos 2015 tarihinde İskenderun ilçesinde patlayıcı madde ile yüksek gerilim hattına sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi, yüksek gerilim hattını kontrolü ve onarımı için bölgede bulunan TEİAŞ ekiplerinin döşenen EYP’ye basması sonucu 2 kişinin yaralanması,
- 15 Ağustos 2015 tarihinde Belen İlçe Jandarma Komutanlığına silahlı saldırı gerçekleştirilmesi,
- 29 Ağustos 2015 tarihinde Payas ilçesinde su borularının sabotaj sonucu patlatılması,
- 28 Eylül 2015 tarihinde Dörtyol ilçesinde GSM Baz istasyonunun sabotaj sonucu patlatılması,
- 1 Mart 2016 tarihinde Payas ilçesinde yüksek gerilim hattına yönelik sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi,
- 15 Mart 2016 tarihinde Hassa ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında EYP’nin patlatılması,
- 11 Haziran 2016 tarihinde Payas ilçesinde arazide mayının patlaması sonucu Özel Kuvvetler Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yakup KUTMAN’ın yaralanması,
- 11 Temmuz 2016 tarihinde Dörtyol ilçesinde internet verici direğine yönelik sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi,
- 14 Ekim 2016 tarihinde Hassa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ve teçhizatın ele geçirilmesi, devamında Hatay JÖH’de görevli J.Uzm.Çvş. Mustafa AKDAŞ’ın yaralanması,
- 25 Ekim 2016 tarihinde Dörtyol ilçesinde bulunan taş ocağı şantiyesindeki 1 iş makinası ile 11 kamyonun yakılması,
- 9 Haziran 2017 tarihinde İskenderun ilçesinde Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi,
- 17 Ağustos 2017 tarihinde İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda arazideki jandarma birliklerine ateş açılması sonucu J.Uzm.Çvş. Abdullah AKDENİZ’in şehit edilmesi,
- 19 Ekim 2017 tarihinde Samandağ ilçesinde Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda Dörtyol J.Komd.Tb.K.lığında görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet ÜN’ün yaralanması,
- 27 Şubat 2018 tarihinde Dörtyol ilçesinde vatandaşlara ait motosikletin gasp edilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.
ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMAT
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet M-16 tüfek, 4 adet Kalaşnikof tüfek, 4 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 6 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet'in üzerinden çıkan listede, 2017 yılı içerisinde Suriye'den kuryeler vasıtası ile gönderilen yüklü miktardaki Amerikan dolarının sözde eyaletlere dağıtımına ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi.
AMANOSLARDA 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hatay’ın Amanoslar bölgesinde yılbaşından beri gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında ölü olarak ele geçirilen terörist sayısının 18 olduğu bildirildi.
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