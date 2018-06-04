Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Saat 15.30'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulunuyor.
Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:
Bakanlar Kurulumuz gündemindeki iç ve dış konuları enine boyuna değerlendirdi. Seçim süreci ele alındı. Güven ortamı içerisinde seçim çalışmalarını özgürce yürütebilmeleri için yapılan çalışmalar alınan tedbirler gözden geçirildi. Seçim süreci demokratik ortamda geçmektedir.
Türkiye seçim tecrübesini çok yaşamış bir ülkedir. Siyasi parti ve adaylarımız da bu ortama sahipler. Her türlü tedbir alındı.
Önümüz Ramazan Bayramı. İdari tatil verme durumu söz konusu değil. Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Bakanlar Kurulu idari tatil kararı almayı gerekli duymamıştır.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bağ-Kur, memur emeklileri ikramiyeyi 7 Haziran'da, SSK emeklileri 8 Haziran'da alacak" dedi.
MÜNBİÇ KONUSU
Bozağ, Münbiç ve Kuzey Irak'ta devam eden operasyona ilişkin, ''Suriye'nin Kuzeyi'nde bir terör devletine giden sürecin işletilmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğine açık bir tehdittir.'' dedi.
Bugün Dışişleri Bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı bir araya gelerek görüştüler. Teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması için çizilecek yol haritasına mutabık kalındı. Bunlarla ilgili bir takvim de koyuldu, ucu açık değil. Kaç gün içerisinde yöntem belirlenecek. Nasıl güvenlik , asayiş hayata geçirilecek bunların hepsi takvim çerçevesinde uygulamaya koyulacaktır.
Olumlu bir noktadayız. Tabii Irak'ın Kuzeyi'nde TSK terörle mücadele etmek için bulunmaktadır. Kandil ve Irak'ın Kuzeyi'nden Türkiye'ye geçişi engellemek için oradalar. Zaman zaman saldırılar oluyor. Şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Şunu bilmeliyiz ki, nerede terörist var ise nerede Türkiye'ye dönük tehdit var ise bu Türkiye için bir hedeftir. Kaynağında imha etme kararlılığındadır. Orada da teröristlerin inine girmeye devam ediyoruz. Kandil'in terör merkezi olduğunu bilmeyen yok. Kandil'e defalarca operasyon Türkiye yaptı. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir.
YUNANİSTAN'IN DARBECİ ASKERLERİN TAHLİYE KARARI
Yunanistan Türkiye gibi darbelerden çok çekmiş bir ülke. Suçluların iadesine dair uluslarası hukuku içeren kurallar var. Darbelerden bu kadar bedel ödeyen ülke olarak darbeci teröristlerin Türkiye'ye iadesini yapmaktır. Yunanistan Türkiye'nin içerisinde ona karşı darbe teşebbüsüne kalkışan FETÖ'cü teröristleri himaye etmektedir. Yunanistan Devleti onlara destek vermektedir. Bunu Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Aleksis Çipras sözünün eridir zannettik. Ama bu iadeler yapılmadı. Bu iadelerin siyasi bir yönü de vardır.
CHP'nin Fetullah Gülen iddiası ...
Türkiye Fetullah Gülen'in iadesini Türkiye ve Amerika arasındaki ikili anlaşmalara uygun şekilde yapılmıştır. Bir eksiklik, yanlışlık yoktur.
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