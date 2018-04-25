Lice kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları dün 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. Akçabudak Köyü Hevsel Mezrası yakınlarında teröristlerce açılan ateş sonucu sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur (28) şehit oldu, 4 asker yaralandı.

HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un şehadet Konya'nın Seydişehir ilçesindeki evini yasa boğdu. Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

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