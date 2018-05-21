Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgiye göre; CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdem'in yurtdışına çıkmasına izin verilmedi. Erdem hakkında, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasağı kararı verildiği belirtiliyor. Erdem'in eşi ve çocuğunun ise yurtdışına çıkmasına izin verildi.

LİSTE DIŞI KALMIŞTI

Eren Erdem, 24 Haziran'da yapılacak 27 Dönem Milletvekili seçimlerinde CHP'nin aday listesinin dışında kaldı. Erdem'in hakkında FETÖ'ye yardımdam kamu davası açılmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER