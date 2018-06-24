AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal, İnce'nin ve muhalefetin manipülasyon var çıkışına tepki gösterdi. Ünal, seçim sonuçlarının netleşmediğini belirterek, "Sonuçlar netleşince inşallah Cumhurbaşkanımız balkon konuşması yapacaktır.

"İçişleri Bakanlığı'mızın yaptığı açıklamaya göre en güvenli seçimlerden birini yaşadık. Ülkemize hayırlı olsun. Yeni yönetim sistemi ülkemize hayırlı olsun. Seçim güvenliği konusunda Türkiye en güvenli ve en hızlı açıklayan ülkelerden bir tanesi. Bugün CHP'nin Sözcüsü de açıkladı. Her sandıkta müşahitleri varken, ıslak imzalı tutanakları alınıyor. Bunlar bütün siyasi partilerin ellerinde var. Sonuçları takip ediyorlar. Türkiye hukuk devletidir. Türkiye'de oluşturulacak şaibe birliğimize zarar verecek hususlardandır. Kurumların yöneticilerinin cevap hakları olmadığı bilinerek açıkça tehdit edilmeleri, tabanlarının tahrik edilmeleri sonucu çıkacak olaylar adayların sorumluluğudur unutulmamalıdır."

"AK Parti hükümeti iktidar sorumluluğundadır. Oyların güvenliği bizim namusumuzdur. AK Parti 16 yıldır millet iradesinin egemenliği için mücadele vermektedir. Burada bazı siyasi parti ve adayları uyarıyorum. Bu tahrikin, itibarsızlaştırmanın sonuçları son derece yaralayıcı sonuçlar doğurabilir. AA'nın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir değil. AA'nın yetkilileri sandık başkanlarından, ıslak imzalı sonuçları alarak giriyor. Burada bir şaibe olması söz konusu değil. Devletin kurumları üzerinden oluşturulan ağır tahrik kabul edilebilir değil. Seçimlerin sonuçları netleşmeden, AA ve YSK üzerinden başlatılan tahrik ve manipülasyon kabul edilebilir bir şey değil. Buradan sesleniyorum, bunun sonuçları bu adayların sorumluluğundadır."

"Cumhurbaşkanı genel merkeze gelecek. Sonuçlar tam olarak netleşene kadar bekleyeceğiz. YSK şu anda sandıkların başında. Partilerin temsilcileri ıslak imzaları partileri ile paylaşıyorlar. Çıkan sonuçları basın ve seçim koordinasyon mekezinden takip ediyoruz. Milletin iradesinin tecellisidir. Her siyasi parti saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanı inşallah burada balkon konuşması yapacaktır."

"Hepimizin elindeki veriler, sandık kurulu başkanlarının, siyasi parti temsilcilerinin ıslak imzalı verilerine dayanıyor. Bunun dışında elimizde veri yok. Bu verilerin bazıları önce bazıları sonra giriliyor. Bütün sandıkların açılmasını bekliyoruz. Islak imzalı tutanakların sonuçları olarak birilerinin yüzde 60, 50 demesinin anlamı yok. Bunlar siyasi parti temsilcilerinin gözleri önünde ortaya konulan sonuçlardır. Bunu manipülasyon yaparak, kendi tabanını tahrik ederek yürütülen manipülasyon doğru değil. Siyasileri sorumlu olmaya davet ediyorum."

"Ben YSK'nın önüne gideceğim, kabul etmiyorum ifadeleri doğru değil. Birkaç münferit olay dışında sakin geçmiş, siyasi parti temsilcilerinin önünde sayılmış pusulalardan bahsediyoruz. Manipülasyon ve tehditleri ve tahrikleri doğru bulmuyoruz. Sonuçları, YSK ve AA'ya yönelik saldırıları bu siyasiler üstlenecek mi?"