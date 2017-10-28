Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifa kararını açıkladı. Gökçek, 23.5 yıllık icraatlarını anlatarak başladığı konuşmasında "Ben bir dava adamıyım. Benim davamda nefse uymak yoktur" diyerek istifasını "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak görevi bırakıyorum" sözleriyle açıkladı. Gökçek'in konuşması:

Milyonlara dokunduk ve hizmet verdik. Onlarca sosyal ve kültürel proje örnek alındı. Ankara Belediyesi olarak sayısız ödül aldık. Avrpa Konseyi tarafından verilen 4 büyük ödülden bahsetmek istiyorum. Lahey, Viyana ve Ankara bu ödülleri 8 senede aldı.

Bütün bu hizmetleri yaparken belediyemde 23 yıl boyunca dönem dönem para krizleri oldu ama ne halkıma ne personelime bunu hissettirmedim. Bir sefer dahi personelimizin maaşını aksatmadım. Yatırımlarımız durmadı. Ankara'da yatırımlar devam ederken Anadolu'nun dört bir tarafına depremlerde, sel felaketlerinde yardım ettik.

Ben yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. AK Parti umut olmuş bir harekettir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğşndeki bu hareket sayısız fedakarlık yapmıştır. Devrim niteliğindeki yeniliklerle Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye tanıştı. Yaşam kalitesini artıracak adımların yanısıra yüzlerce proje gerçekleştirilmiştir. Yaşlı, engelli, şehit aileleri, gaziler gibi pek çok kesime maaş bağlanmış, mazlumun ilacı olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez. Böyle bir siyasala iktidara biz de katkıda bulunmaya çalıştık. Özellikle muhalif medya ve bazı partiler benim yoğun bir tepki koyacağımı düşünüp bunu kaşıdırlar. En çok tweet atan Melih Gökçek bir kere bile cevap vermedi. Melih Gökçek'in sessizliğinin nedeni neydi? Ben bir dava adamıyım. Benim davamda nefse uymak yoktur. Benim davamda emir demiri keser. Bunları gerçekleştiren bir iktidar ve lider var. Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Ben istifa etmeyerek partim için oy kaybına yol açarsam inandığım umutlara haksızlık ederim diye düşünüyorum. Yorgun olduğum için değil, başarısız olduğumu düşündüğüm için değil sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Bana istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Recep Tayyip Erdoğan demek bu güzel vatanın yeniden karanlık günlere dönmemesi demek. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak görevi bırakıyorum. Alnım aktır. Ben bir dava adamıyım. Benim duruşum 28 Şubat'ta da, Gezi Parkı'nda da, 15 Temmuz'da da aynı olmuştur. Davamız için mücadele gerekiyorsa hazırız. 23.5 senedir aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum.

Bizden görünüp bizden olmayan, görevleri Recep Tayyip Erdoğan ile yakınları arasında fitne açanlara imkan verme, onları helak et yarabbi.

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