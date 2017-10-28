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Siyasete 1984'te Anavatan Partisi (ANAP) ile başlayan Gökçek, aynı yıl Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Gökçek, Keçiören Belediye Başkanlığı'nın ardından bir süre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı.