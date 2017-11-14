Son dakika... Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırının zanlıları yakalandı

Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırının failleri yakalandı. 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla ilgili gözaltına alınan PKK/KCK üyesi 21 kişiden 16'sı tutuklandı. Bombalı bisikleti olay yerine getirerek patlatan teröristin ise arandığı bildirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2017 tarihinde saat 17.10 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait personel servis aracına yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı saldırı olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte ikisi Kaleşnikof marka 4 adet uzun namlulu otomatik tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bomba düzeneği ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Eylemi gerçekleştiren 1 teröristin ise arandığı bildirildi.
SALDIRININ PLANLAYICISI DİŞ DOKTORU
Öte yandan tutuklananlar arasında bulunan ve bombalı saldırı eylemin planlayıcısı olduğu ileri sürülen H.T.'nin, Batman Devlet Hastanesi'nde diş doktoru olarak görev yaptığı, zanlının aynı zamanda geçtiğimiz mayıs ayında Lice kırsalında yakalanan H.T.'nin yeğeni olduğu belirtildi. Yine tutuklananlar arasında bulunan zanlılardan ikisini ise Diyarbakır'da öğretmen olarak görev yapan karı-koca olduğu ifade edildi.
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