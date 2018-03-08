MHP, CHP'nin seçim güvenliğini görüşmek üzere kurduğu heyetin randevu talebini kabul etmedi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay konuya ilişkin açıklama yaptı. Akçay, "CHP'nin oyunlarına ve oyalamalarına itibar etmiyoruz" dedi.

HEYET, BUGÜN AK PARTİ İLE GÖRÜŞECEK

CHP seçim güvenliği heyeti, partilere yaptıkları ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere AK Parti Grubu'na bugün bir ziyarette bulunacak.

CHP heyeti daha önce, SP, Vatan Partisi, HDP, BBP gibi çok sayıda partiyle görüşme gerçekleştirmişti.

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