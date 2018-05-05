CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 'Millet İttifakı’ protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

İHA'nın haberine göre ittifak protokolünü YSK'ya teslim eden 4 siyasi parti temsilcisi basın mensuplarına açıklamada bulundu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hayırlı bir adım attık. Ancak üzücü bir haber aldık. Mamak'ta sel baskını olduğunu öğrendik. Can kaybı yok geçmiş olsun diyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaralarının sarılmasını diliyoruz" dedi.

Tezcan, "CHP, İYİ Parti, SP, DP temsilcileri geldik. 4 siyasi parti hayırlı bir adım attık. 24 Haziran da Türkiye’nin önünde temel problemleri çözecek önemli adımı başarıya ulaştıracağız. Millet ittifakı adı altında 3 siyasi parti seçim ittifakı kararı almıştır. Seçime 'Millet İttifakı’ adı altında girecekler kendi amblem ve listeleriyle oy pusulasında yer alacaktır. DP de Millet İttifakı'nı desteklemektedir. DP, 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde adaylarını İYİ Parti listesinden gösterecektir. Böylece 4 siyasi parti işbirliği gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Partilerimizin değil ülkemize ve milletimize yarayacak olan ittifakı gerçekleştirdik. 3 siyasi parti de özveride bulundu. Bütün farklılıkları muhafaza ederek; millet için Millet İttifakı yaptık" diye konuştu.

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