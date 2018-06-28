Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz NTV'de soruları yanıtladı. Bakan Yılmaz, "25 bin öğretmen ataması yapılacak. 25 bin azmış gibi geliyor. 20 bin öğretmenin mülakatı tamam. 5 bini de mülakata girecek. 20 bininin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül'de atamalarını tamamlayacağız." dedi.

Bakan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

LGS'de sorular zordu eleştirileri - TEOG'da 10 öğrenci birinci oldu. Şimdi onu katlamışız. TEOG'la bunu karşılamamak lazım. Biz öğrencilerimize olağanüstü güveniyoruz. Ankara'dan Gaziantep'ten ve daha birçok farklı ilden öğrencimiz birinci oldu. Çoğu devlet okulundan. Okullar arasında çok fark yok. Öğrencilerimizi sınavlarda başarıya ulaştırma yeterliliğine okullarımız sahipti diye düşünüyorum. 2 Temmuz'da kontenjanları ilan edeceğiz. 2-13 Temmuz arası yerleştirme için tercihleri alacağız. Sınavın soruları kesinlikle müfredatta var. Kimse müfredatta yok demedi. Geçen yıl Aralık ayında örnek sorular yayınlamıştık, kimse bu sorular ile paralelliği bulunmuyor da demedi. TEOG ile kıyaslama yapmak doğru değildir."

16 yıldır iktidardayız. Geldiğimiz nokta bölgesel süper güç. Bu eğitim olmadan olabilir mi? Eğitimde muhalefet olabilir mi? Olmamalı.

"Puanı en yüksek olan istediği okula girebilecek."

"Özel okullara kesin kayıt yaptıranların başka bir tercihi olmayacak. Bir başka okul aramaya gerek yok. Bizim listemizden düşecekler. Ancak özel okula geçici kayıt yaptıranların başka okula kayıt yaptırmalarına izin verilecektir. Özel okula geçici kayıt olursa bizim listemize dahil olacak."

"Beş tercihin hepsini yapmak zorunda değil, üç tercihte bırakabilir. Sınavsız okul tercih ekranını dolduracaklar. Kendi kayıt alanlarında üç, komşu kayıt alanında iki tercih daha yapabilecek. Aynı okul türünden üç tercih yapılabilecek. Kendi kayıt alanında daha başarılı olacaktır. Bu tercih öğrenciyi daha öne geçirecektir. Her öğrencimizin kendi kayıt alanında tüm lise türleri vardır. Kimseyi zor durumda bırakmayacağız."

"Bu sistem yabancı değil. Yani ilkokulda işleyen sistemin bir benzeri. İlkokula başlayacak olan öğrenciler de bu sistemle yerleştiriliyor. Liselerde de bu sistemi uygulayacağız."

"İkamet adresleri, okulda bulunmuşlukları, devam durumları göz önünde bulundurularak kontenjan sıkıntısı yaşandığında göz önünde bulundurulacak."

"Esas amacımız bütün okulları sınavsız hale getirmek. Sınav kaygısını ortadan kaldırmak istiyoruz. "

"Bundan sonra daha çok okuyanlar ,daha çok düşünenler, dersi derste dinleyenler başarılı olacak. Yarınımız bugünden daha iyi olacak."

"Pansiyonlu okullarımıza tercihi ise uzak yerlerde oturan, köyde yaşayan çocuklarımız zor durumda kalmamak için tercih yapmalıdırlar."

"15 bin rehber öğretmenle 45 diğer öğretmenle komisyon oluşturduk. Liselere geçişte rehberlik yapacaklardır. Meydanlarda, avmlerde bulunacaklar."

"584 bin öğretmen ataması yapacağız. 20 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. 5 bin öğretmenimizin mülakatı daha yapılacak. 20 bininin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül'de atamalarını tamamlayacağız."