Muharrem İnce Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde açıklamalar yapıyor.

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İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Şu anda sandıklar açıldı. Bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum. Bu seçimi AA değil, millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız, kuşkum yok. AA'nın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerlerden başlayacağını, toplumu yanıltacağını biliyoruz. Bu numarayı yeniden yapacaklar. Ssandıkları asla terk etmeyiniz. Islak imzalı tutanakları almadan ayrılmayınız. Islak imzalı belgeleri teslim ettikten sonra seçim yerlerinin önüne gidiniz. Milletin hakkını korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz. Anayasa'ya uyarak yapın. Adil bir yarış istiyoruz. Doğru düzgün bir yarış istiyoruz. Çıkacak sonuçta taşkınlık yapılmamasını istiyorum. Herkesle sıcak bir sohbet içinde sonucu kabullenmelerini istiyorum. Hiç korkmayın. Korkuları üstünüzden atın. Avukat arkadaşlarıma cübbeleri hazır tutun demiştim. Cümlemin arkasındayım. Benden haber bekleyin. Moral bozucu haberlere inanmayın. Kasıtlı yapacaklar. Islak imzayı aldıktan sonra seçim kurullarının önüne gidin. Umarım YSK'nın önüne yeniden gelmek zorunda kalmam."