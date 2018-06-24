Milyonlar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adaylarının oylandığı seçimde sandıklar 17.00 itibarı ile tüm yurtta kapandı. Oy kullanma işlemi ilk kez tüm illerde 08.00'de birlikte başladı ve aynı anda tamamlandı.

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Sandıkların kapanmasıyla Türkiye genelinde oy sayım işlemi başladı. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı oyları sayılacak. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasakları 21.00 itibarı ile kalkacak. YSK, duruma göre seçim yasaklarını daha erken de kaldırabiliyor. 24 Haziran seçimleri birçok ilkleri içinde barındırıyor. Yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanının oylandığı seçimde, ilk kez 600 vekil Meclis'e girecek.

YSK'nın seçim sonuçları ile ilgili yasakları kaldırması ile birlikte 24 Haziran seçimlerine ilişkin tüm detaylar, analizler Haberturk.com'da olacak.