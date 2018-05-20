CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Osmaniye'de açıklamalarda bulundu.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

"İş dünyasına sesleniyorum. Devleti yönetenler sizden avanta istemeyecek. Bürokrasi ile uğraşmayacaksınız. 3-5 ayda mevzuat değişmeyecek, size yardımcı olacağız. Polisiye tedbirlerle ekonomi yürümez. Türk vatandaşları, yurtdışına para kaçırıyor. 'Sana ceza keserim' diyor. Ceza keserek olmaz, hukuk devletini düzelterek olur. Talimatla ekonomi olmaz. Türk vatandaşları bile dışarı para götürüyorsa, dış yatırımcı nasıl gelecek buraya? Gelmiyor zaten, kaçtı hepsi. Ekonomi kurumlarına liyakatli atamalar yerine yandaş atarsan, bu iş olmaz. 'Faizi indirin' demekle faiz inmez. 'Üniversiteleri bölün' deyince bölüyorlarsa. 'Başakşehir maçına gidin' deyince, Başakşehir maçına gidiliyorsa, olmaz. Devlet böyle yönetilmez. Şirketler kapatılıyor, traktörünüzün deposu boş, biliyorum. Ekibim hazır, bu sorunları çözeceğiz. 3B ile çözeceğiz. Barışacağız. Örnek veriyorum. Eğitim sistemini rezil ettiler. Muharrem İnce yönetiminde uzlaşacağız, barışacağız. Yani bu ülkenin eğitim sistemini 1 yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle tartışacağız, 'gel bakalım kardeşim ne istiyorsun?' Sosyalistlerle tartışacağız, muhafazakarlara 'gel bakalım, sen de fikrini söyle' diyeceğiz. Uzlaşarak yeni sisteme geçeceğiz. 1'inci B, barışmak, huzur. Huzur gelecek memlekete, en büyük projem huzur. 2- Büyüyeceğiz. Mahkemeler saygın olacak, hukuk devleti olacağız. İmamın cübbesinde düğme var mı, yok. Rektörün cübbesinde var mı, yok. Hakimin var mı, yok. Ama son zamanlarda bir çıt çıt yaptılar, o çıt çıtı sökeceğiz. İşin başına yetkin birini getireceğiz, dış yatırımcıya diyeceğiz ki bakın Türkiye bir hukuk devleti, korkmayın. Denetlenebilir bir sistem kuracağız, korkmayacağız. Çünkü yolsuzluk yapmayacağız. "

"Türkiye'nin ne yazık ki, var olan potansiyeli atıl bir kenarda bekliyor. Türkiye'nin meraları kenarda bekliyor. Türkiye'nin denizleri ne yazık ki, hiçbir şeye yaramıyor. Ne deniz taşımacılığımız, ne balıkçılığımız gelişmiş. O da atıl. Mesela Türkiye'nin turizm potansiyeli atıl. Bereketli toprakları atıl. Güneş, rüzgar enerjisi atıl. Benim cumhurbaşkanlığım döneminde bunları harekete geçireceğiz. Ateşleyeceğiz Türkiye'yi."

"Dünyada 16 yeni meslek türeyecek. Geleceği okuyacağız. Gayri safi milli hasılayı değiştirerek değil, gerçek bir zenginliğe kavuşturacağız. Türkiye'nin devlet yönetimi, hukuk yönetimi, dış politikası, eğitim sistemi akılsızdır. Türkiye'yi bilim ile yöneteceğiz. Hedefimiz Türkiye'yi AB'ye sokmak. ABD ile sorunlarımız var, ama bizim müttefikimiz. Kosova'da, Bosna'da nasıl işbirliğini nasıl yaptıysak sürdüreceğiz. Türkiye'nin şu anda Suriye'de büyükelçisi yok. 4 milyon Suriyeli yaşıyor Türkiye'de, büyükelçimiz yok. Olur mu böyle şey? 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar harcadık. 2 milyon konut yapılırdı bu paraya. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız, Suriye dışında ve içinde yaşayan herkes için BM gözetiminde seçim isteyeceğiz. Bunları sağladıktan sonra zaten burada kalmazlar, davulla, zurnayla giderler."

"Bizim derdimiz kavga değil, Türkiye'yi zenginleştirmek. Yazık oluyor evlatlarımıza. Üniversite öğrencileri size, her 19 Mayıs'ta Gençlik Bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bursu vereceğiz. 10 bin öğrenciyi her yıl yurtdışına göndereceğiz. Hiçbirinizin yurt sorunu kalmayacak, tarikat yurtlarına muhtaç kalmayacaksınız. Çiftçiler size sözümdür, çiftçiye mazot 3 TL olacak."

"Bizim dönemimizde oyun başlayınca kural değişmeyecek. Sınava 8 ay kala değişiklik yaptılar, 7 ay kala bir değişiklik yaptılar. 4 ay kala bir değişiklik, 2 ay kala bir değişiklik daha yaptılar. 24 Haziran'da çocuklar seçime girecekti, kabine girecek. Şimdi sıra sizde, o sandığa girince bunları paketleyeceksizniz. Gençler sizinle dalga geçenlere 24 Haziran'da haddini bildirecek misiniz?"

"Benim cumhurbaşkanlığımda, yani kul hakkı yemeyen düzgün bir ekiple çalışan bir liderlikte. Bir işadamı bir işe koyulduğunda 3 ay sonra kurallar değişmeyecek. TEOG'u kaldır deyince kaldıracak, üniversiteleri bölün deyince, bölen bürokratlar olmayacak. Genelkurmay Başkanı'na asla benim genelkurmay başkanım demeyeceğim. Valilere, benim valim demeyeceğim. Onlara sayın vali diye hitap edeceğim. Benim genelkurmay başkanım olmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin genelkurmay başkanı olur. Genelkurmay başkanı benim marabam olamaz, ama beni de yönetemez. Bu devlet 90 yıllık değil, 3 bin yıllık bir devlet."

"Şeker fabrikaları, meydanlarda sen hiç köprü yaptın mı diyor. Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? 4'üncü köprüyü İnce gelir, yapar. Demirel kaç paraya yaptı, sen kaç paraya yaptın? Yol yaptın, çöktü. Hastane açtın, hemşire yok. Her şeyi kazık yaptın,

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER