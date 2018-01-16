Münevver Karabulut cinayetinde kayıp 700 bin euro davasında karar

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan bir miktar parayı tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla 6 polis memuruna "görevi kötüye kullanma", görüntüleri sildikleri öne sürülen 2 site görevlisine "suç delillerini gizleme" suçundan altışar bin lira para cezası verildi.



Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Sanık avukatları Didem Boz ve Aziz Bozdemir, esas hakkında savunma yaparak müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise dosyada mevcut deliller çerçevesinde suçun unsurlarının oluşturulduğunu belirtip sanıkların cezalandırılmasını istedi.

BİR KİŞİ BERAAT ETTİ



Kararını açıklayan mahkeme, sanık polis memurları G.K, İ.K, T.K, M.D, A.B.D. ve S.A'nın "kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti. Sanıklara verilen cezanın gelecek yaşamları üzerindeki olası etkileri dikkate alarak sanıklar hakkındaki cezayı 10'ar aya indiren mahkeme, bunun da altışar bin lira para cezasına çevrilmesine karar verdi. Site görevlisi sanıklar Ufuk Yemişçi ve Yusuf Palta'nın da "suç delillerini gizleme" suçundan birer yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, cezayı 10'ar aya indirdi. Bu cezanın da altışar bin lira para cezasına çevrilmesini kararlaştıran mahkeme, site görevlisi sanık Refik İmamoğlu'nun beraatine karar verdi.



Karar sonrası açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cezayı az bulduklarını ifade ederek, istinaf mahkemelerine başvuracağını söyledi.

Münevver Karabulut

son dakika

Münevver Karabulut cinayeti

Cem Garipoğlu

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER