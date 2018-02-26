Son dakika! Özel timler Afrin'e girdi

Afrin'den son dakika haberi... Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri, Afrin kırsalına girdi. AA'nın haberine göre, JÖH ve PÖH, Hatay'ın Hassa ilçesinden Afrin'in Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan kuzey kırsalına giriş yaptı.

Birlikler, dün akşam saatlerinde Kilis'ten geçerek sınır hattına ulaşmıştı.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'de şimdiye kadar 84'ü köy olmak üzere 112 stratejik noktayı YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

BOZDAĞ: ÖZEL HAREKATIN GİRMESİ YENİ MÜCADELE İÇİN HAZIRLIK

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, JÖH ve PÖH'ün Afrin'e girmesine ilişkin olarak "Özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için hazırlık. Bu konuda uzman olan, tecrübeli olan birliklerimizi hem asker, hem polis hem jandarmada, sivillere zarar vermeden ama bütün teröristleri de etkisiz hale getirerek bu harekatın başarıyla sonuçlanması için çalışıyoruz." dedi.





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