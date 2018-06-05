Akademisyen Prof. Dr. Büşra Ersanlı'ya, "basın yoluyla silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Prof. Dr. Büşra Ersanlı avukatıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Sanık Ersanlı da mütalaaya karşı savunmasını yazılı olarak sundu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, sanık Ersanlı'nın avukatı Aynur Tuncel Yazgan dava konusu Barış Bildirisi'nin barış hakkı çerçevesinde, barışa çağrı adına yapıldığını belirterek, "Bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla hiç bir şekilde atılı suçun yasal unsurları oluşmamıştır. AİHM, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nde savunmamızı doğrulayan bir çok karar mevcuttur. Beraat talep ediyoruz" dedi.

Son sözü sorulan Büşra Ersanlı da "Beraatimi istiyorum, suç işlemedim. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da muvafakat etmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, emekli akademisyen Prof. Dr. Büşra Ersanlı'ya, "basın yoluyla silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER