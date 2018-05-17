Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının ardından dün Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’ya dayanışma ziyaretinde bulundu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Karamollaoğlu, 1 saat süren basına kapalı ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Filistin’de meydana gelen son gelişmeler vesilesiyle Filistin Büyükelçiliği’ni ziyaret ettiklerini söyledi. ABD’nin kararının dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunca kabul görmediğini belirten Karamollaoğlu, “İsrail’in kınanması, bu tip adımların atılmasına engel olmuyor. İsrail’i çok ağır ifadelerle telin etmek, İsrail’in vahşetini engellemiyor. İsrail sadece güçten anlar, yaptırımdan anlar. Bundan dolayı biz ısrarla mutlaka İsrail karşısında başta İslam âlemi olmak üzere bütün ülkelerin daha farklı direniş göstermeleri gerektiğine inanıyoruz. Yaptırımlara ihtiyaç var” diye konuştu. İslam İşbirliği Teş- kilatı (İİT) olağanüstü toplantısından İsrail’e yaptırım kararları çıkmasını ümit ettiklerini kaydeden Karamollaoğlu, “Onlar da kınamayla yetinirlerse, bu konuyu Birleşmiş Milletler’e taşımak gibi geçmişte hiçbir netice vermeyen kararlar alırlarsa yazık etmiş olurlar” dedi. Filistin’in Ankara Büyü- kelçisi Mustafa ise ziyaretten dolayı Saadet Partisi heyetine, Türk halkına ve sivil toplum kuruluşlarına destekleri için teşekkür etti. Mustafa, “Filistin halkı için 100 yıldır mücadele ediyoruz. Hiç- bir zaman haklarımızdan, Filistin’imizden, Kudüs’ü- müzden vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimizi gerçekleştirene kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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