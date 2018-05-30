Ankara-Esenboğa E-sınav Merkezi'nde 26 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak teknik aksaklıklar nedeniyle iptal edilen Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına giremeyen adaylar, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde gerçekleştirilen sınavın Ankara ayağının yapılamaması üzerine 20'ye yakın aday KDK'ye başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.



Bu durumun daha sonra Ankara'da sınava girecek adaylarla İstanbul ve İzmir'de sınava girmiş olanlar arasında hakkaniyetsizliğe neden olacağını belirtilen başvurucular, adaylara sorulacak soruların eşdeğer olması mümkün olmadığından, değerlendirmede adaletsizlik yaşanacağını iletti.

Sınava Ankara dışından katılım sağladığını pek çok adayın yol, yemek, barınma gibi masraflara girdiklerini ifade eden başvurucular, adayların bu konudaki mağduriyetlerinin de giderilmesi gerektiğini savundu.

Başvurucular, sınavın adil olarak yapılabilmesi için diğer iller dahil tüm adaylar için sınavın iptalini, yeni yapılacak sınavda e-sınav usulünden vazgeçilmesini, adayların maddi olarak uğradığı zararın tazmin edilmesini ve bir daha böyle mağduriyetler yaşanmaması adına yetkililerce gereğinin yapılmasını talep etti.

KDK, söz konusu başvuruları incelemeye başladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER